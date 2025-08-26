Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба назвал тренера, который привёл бы «Спартак» к трофеям

Дзюба назвал тренера, который привёл бы «Спартак» к трофеям
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о ситуации в московском «Спартаке», воспитанником которого является. Он считает, что красно-белым стоило пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова, если в клубе хотят бороться за трофеи.

— Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» — за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

— Удивляет, что он не востребован в московских клубах?
— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый лётчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковёрные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Спартак» закрыл долгую сагу, у «Динамо» и ЦСКА — яркие сделки. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» закрыл долгую сагу, у «Динамо» и ЦСКА — яркие сделки. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android