Гендиректор ЦСКА Бабаев: когда Николич решил уйти, ситуация стала тяжёлой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб оказался в тяжёлой ситуации после ухода главного тренера Марко Николича. Напомним, сербский специалист покинул армейцев 9 июня. Он возглавил греческий АЕК, а ЦСКА принял Фабио Челестини. Под руководством швейцарца красно-синие выиграли Суперкубок России по футболу.

«Когда Николич решил уйти, ситуация стала тяжёлой. Мы были в цейтноте. Надо было за две недели до начала сборов найти тренера, договориться, подписать контракт. Отдельно отмечу, что Фабио Челестини достаточно быстро вернулся к нам с ответом, нас это приятно удивило. Остальные кандидаты брали паузу, консультировались с семьями, юристами, что абсолютно правильно. Челестини ответил на следующий день, сказал, что жена его поддерживает. Дальше у нас были технические переговоры, которые заняли два-три дня. Считаю, что Фабио очень профессионально, порядочно себя проявил в этой ситуации. Он понимал, что у нас мало времени и ситуация тяжёлая. Он мог бы затягивать время и выбивать лучшие условия, но не сделал этого. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Бабаева Metaratings.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.