Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Адамов: надеюсь, новый лимит на нас никак не скажется

Аудио-версия:
Крайний защитник «Зенита» Арсен Адамов предположил, скажется ли на команде возможное изменение лимита на легионеров. Ранее появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Надеюсь, новый лимит на нас никак не скажется. В «Зените» собраны лучшие российские футболисты и лучшие легионеры. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Накануне защитник команды Дуглас Сантос, ранее получивший российское гражданство, был приглашён в сборную Бразилии. Если он сыграет за бразильскую национальную команду, то вновь будет считаться легионером в РПЛ. В данном случае в заявке «Зенита» будет превышено число иностранцев.

