Вратарь «Краснодара» Агкацев: Кордоба хочет забивать на каждой тренировке
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о нападающем «быков» Джоне Кордобе. Накануне колумбиец прервал безголевую серию, оформив дубль в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
«Кордоба всегда эмоционально празднует голы. Ему в каждой игре важно забивать. И на каждой тренировке он тоже хочет забивать», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На данный момент в стане «Краснодара» 32-летний Кордоба провёл 123 матча, в которых забил 61 гол и отдал 28 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.
