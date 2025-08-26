Вратарь «Краснодара» Агкацев: Кордоба хочет забивать на каждой тренировке

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о нападающем «быков» Джоне Кордобе. Накануне колумбиец прервал безголевую серию, оформив дубль в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0).

«Кордоба всегда эмоционально празднует голы. Ему в каждой игре важно забивать. И на каждой тренировке он тоже хочет забивать», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент в стане «Краснодара» 32-летний Кордоба провёл 123 матча, в которых забил 61 гол и отдал 28 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.