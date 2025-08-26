Артём Дзюба — о еврокубках: в таком состоянии нам лучше не возвращаться, вынесут

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. Напомним, с конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Как думаете, на что мы можем рассчитывать, на какие результаты, когда наши клубы вернут в еврокубки?

— Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).