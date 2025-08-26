Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Министерство спорта и РФС совместно примут оптимальный вариант по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Какие могут быть волнения, когда «Локомотив» очень неплохо выглядит с российскими игроками? Надо наших поддерживать, это первое. Второе: должны играть только сильные легионеры, третье: на данный момент мы не участвуем в еврокубках — нужно учитывать реалии сегодняшнего дня. Наверняка уже сформирована рабочая группа, она и решит, и сделает правильно. Чтобы всем было хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android