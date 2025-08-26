Известный футбольный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Министерство спорта и РФС совместно примут оптимальный вариант по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Какие могут быть волнения, когда «Локомотив» очень неплохо выглядит с российскими игроками? Надо наших поддерживать, это первое. Второе: должны играть только сильные легионеры, третье: на данный момент мы не участвуем в еврокубках — нужно учитывать реалии сегодняшнего дня. Наверняка уже сформирована рабочая группа, она и решит, и сделает правильно. Чтобы всем было хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.