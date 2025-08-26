Экс-голкипер «Спартака» Ковалевски: я играл за ведущие клубы своих стран

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился воспоминаниями о своей профессиональной карьере. Экс-вратарь также выступал за «Легию», «Шахтёр», греческий «Ираклис», «Сибирь» и кипрский «Анортосис». Также Войцех провёл девять матчей за сборную Польши.

— Как вы оцениваете свою карьеру в ретроспективе?

— Из небольшого городка я быстро перебрался в варшавскую «Легию», затем в «Шахтёр» и московский «Спартак». Это был мой лучший период — чемпионат Польши с «Легией», чемпионат и Кубок Украины с «Шахтёром», а также Лига чемпионов со «Спартаком». К сожалению, травма серьёзно повлияла на мою дальнейшую карьеру. Я играл за ведущие клубы своих стран, борясь за самые высокие награды. Мне также посчастливилось представлять сборную Польши – возможно, не так часто, как хотелось бы, но в конкуренции с Дудеком, Боруцем, Фабианьским и Кушчаком каждая минута была ценным опытом, — приводит слова экс-голкипера официальный сайт клуба «Сталь».