Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон извинился за удаление в матче с «Ливерпулем»

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон извинился за удаление в матче с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон извинился за своё удаление в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3). Крайний нападающий был удалён после нарушения правил на капитане «красных» Вирджиле ван Дейке.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гравенберх – 35'     0:2 Экитике – 46'     1:2 Гимарайнс – 57'     2:2 Осула – 88'     2:3 Нгумоха – 90+10'    
Удаления: Гордон – 45+3' / нет

«Хочу искренне извиниться перед своими партнёрами по команде и нашими болельщиками. У меня не было злого умысла, я лишь пытался добавить энергии игре, но в подкате ошибся с выбором времени. Никогда бы не стал намеренно идти в такой стык. Мы поговорили после матча, и ван Дейк это понимает. Я вернусь сильнее – как всегда после каждого испытания», – написал Гордон в социальных сетях.

После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко. «Ньюкасл» расположился на 15-м месте.

Материалы по теме
Вингер «Ливерпуля» стал вторым игроком, забившим победный гол в АПЛ в 16 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android