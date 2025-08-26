Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон извинился за удаление в матче с «Ливерпулем»

Футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон извинился за своё удаление в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3). Крайний нападающий был удалён после нарушения правил на капитане «красных» Вирджиле ван Дейке.
«Хочу искренне извиниться перед своими партнёрами по команде и нашими болельщиками. У меня не было злого умысла, я лишь пытался добавить энергии игре, но в подкате ошибся с выбором времени. Никогда бы не стал намеренно идти в такой стык. Мы поговорили после матча, и ван Дейк это понимает. Я вернусь сильнее – как всегда после каждого испытания», – написал Гордон в социальных сетях.
После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко. «Ньюкасл» расположился на 15-м месте.
- 26 августа 2025
