Константин Генич: у «Спартака» после каждого матча «вернулись править»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре московского «Спартака» в последних турах Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 6-го тура красно-белые обыграли «Рубин» (2:0), а в 5-м туре сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Есть какое-то ощущение, хотя это «Спартак», всё-таки у них после каждого матча «вернулись править». Есть какое-то ощущение на подсознательном уровне, что действительно, может быть, у «Спартака» сейчас ситуация как-то выправится, она стабилизируется. И мы приходим опять к тому, что не вовремя, возможно, пауза на сборные. И как это было со «Спартаком» осенью прошлого года, когда шесть побед подряд, и все говорили: вот пауза совсем «Спартаку» не во благо. Может быть, получится сейчас. Хотя, видишь, редчайший случай для Станковича, что он нашёл опционал, нашёл схему, нашёл состав. Как будто как-то рандомно экспериментируя, наверное, он сам для себя уже твёрдо сказал, что мы перейдём на игру в три центральных защитника или просто в три защитника для того, чтобы допустить минимум контратак.

Потому что когда два фланговых игрока у них убегали, оставались два в два, или там два в одного, три в два могла получиться контратака, Бабич не очень быстрый игрок, Литвинов всё-таки номинально не центральный защитник, и здесь я думаю, что логичное решение Станковича было перейти на три центральных. И именно поэтому ему, видимо, нужен был ещё один игрок в середину, именно поэтому ему так нужен был либо сначала Илич, либо Саласар, либо сейчас Жедсон», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».