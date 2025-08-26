38-летний Жиру: физически чувствую себя хорошо, счастлив на поле, наслаждаюсь игрой

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру рассказал о своей готовности к сезону, а также ответил на вопрос о личных статистических достижениях. Форвард дважды отличился в двух стартовых турах Лиги 1. Жиру стал автором победного гола на 90+1-й минуте в игре с «Монако», а также забил в ворота «Бреста».

«Физически чувствую себя хорошо. Счастлив на поле, наслаждаюсь игрой. Даже если с возрастом восстанавливаться немного сложнее, я готов продолжать. Но нам понадобится каждый. Молодёжь рвётся вперёд, и в какой-то момент она тоже сможет внести свой вклад. Пока я чувствую себя хорошо и считаю, что вношу свой вклад в команду, почему бы не бороться до конца? Мы знаем, что у нападающих моменты иногда возникают в последний момент.

Достиг отметки в 350 голов в карьере? Это здорово, круто. Надеюсь забить ещё. Мне также сказали, что я скоро проведу 900 матчей. Я не очень хорош в статистике, но если смогу… Я здесь, чтобы привнести свою эффективность, свой опыт, и я должен завершить хорошую работу ребят», — приводит слова Жиру L`Equipe.