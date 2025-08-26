«Оренбург» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 18:30 мск
Поделиться
Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:44
-
15:37
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:11
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:50
-
14:27
-
14:12
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:28
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:13
-
13:03
-
12:49
-
12:36
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:18