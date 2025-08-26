Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Чуквуэмеки из «Челси»

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Чуквуэмеки из «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Карни Чуквуэмеки из лондонского «Челси». 21-летний игрок, который уже выступал за «Боруссию» на правах аренды во второй половине прошлого сезона и во время клубного чемпионата мира, подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года.

«Очень приятно теперь стать неотъемлемой частью «Боруссии». За последние несколько месяцев я узнал этот клуб, тренера, товарищей по команде и болельщиков, и я просто счастлив, что «Боруссия» Дортмунд теперь стала моим новым футбольным домом. Я сделаю всё возможное, чтобы мы как команда достигли своих целей», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Чуквуэмека провёл в аренде в «Боруссии» вторую часть минувшего сезона. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Материалы по теме
Отец Беллингема вступил в конфликт с дортмундской «‎Боруссией», клуб принял ответные меры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android