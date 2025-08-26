Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Чуквуэмеки из «Челси»

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Карни Чуквуэмеки из лондонского «Челси». 21-летний игрок, который уже выступал за «Боруссию» на правах аренды во второй половине прошлого сезона и во время клубного чемпионата мира, подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года.

«Очень приятно теперь стать неотъемлемой частью «Боруссии». За последние несколько месяцев я узнал этот клуб, тренера, товарищей по команде и болельщиков, и я просто счастлив, что «Боруссия» Дортмунд теперь стала моим новым футбольным домом. Я сделаю всё возможное, чтобы мы как команда достигли своих целей», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Чуквуэмека провёл в аренде в «Боруссии» вторую часть минувшего сезона. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.