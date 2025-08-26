Генич: у болельщиков «Спартака» от «вернулись править» до «увольняем Станковича» — неделя

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о болельщиках московского «Спартака». Он отметил их эмоциональную привязку к клубу.

«Вот чем и привлекателен «Спартак», конечно, у него самые рьяные, самые рефлексирующие эмоциональные болельщики. От «вернулись править» до «увольняем Станковича» буквально одна неделя. Я согласен с тем, что Станкович висел и не просто так «Спартак» искал тренеров. Когда особенно болезненно, мне кажется, было поражение от Махачкалы. Потому что дома, против такого соперника, пусть даже и в Кубке, и полуторным составом, ещё вот так отыгрываться. Сам футбол был просто чудовищный в исполнении «Спартака». Но вот игра с «Зенитом», она действительно была судьбоносной. Да, они не выиграли, да, не забили пенальти, но вот это всё как бы в копилку для Станковича пошло. Сейчас он так успокоился, он даже голам радовался», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».