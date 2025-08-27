«Карабах» — «Ференцварош»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карабах — Ференцварош: во сколько начало матча Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Карабах» (Азербайджан) и «Ференцварош» (Венгрия). Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу «Карабаха». В составе азербайджанской команды забитыми мячами отметились Марко Янкович, Кевин Давид Медина Рентерия, Муса Гурбанлы. Единственный гол «Ференцвароша» забил Барнабаш Варга.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
