«Карабах» — «Ференцварош»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Карабах» (Азербайджан) и «Ференцварош» (Венгрия). Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу «Карабаха». В составе азербайджанской команды забитыми мячами отметились Марко Янкович, Кевин Давид Медина Рентерия, Муса Гурбанлы. Единственный гол «Ференцвароша» забил Барнабаш Варга.

