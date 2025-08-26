Скидки
Футбол Новости

«В нынешние времена нужно жить по средствам». Губерниев — о потолке зарплат в РПЛ

«В нынешние времена нужно жить по средствам». Губерниев — о потолке зарплат в РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об идее введения потолка зарплат в российском футболе.

«Люди должны зарабатывать, но, когда деньги бешеные, возникают вопросы. Согласны, что в нынешние времена нужно жить по средствам? Это касается всех нас, в том числе и футболистов. Поэтому я не вижу ничего предосудительного во введении потолка зарплат. Игроки и так хорошо зарабатывают. Хочет больше — поедет за хорошим контрактом в европейскую команду, если футболист хороший. Это должно быть волевое политическое решение, тогда потолок зарплат в российском футболе можно реализовать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

