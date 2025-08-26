Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

РФС объявил расписание 1/64 финала Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) объявил календарь 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Матчи состоятся с 9 по 11 сентября.

Расписание 1/64 финала Пути регионов Кубка России (время — московское)

9 сентября (вторник)

16:30. «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)

10 сентября (среда)

14:00. «Темп» (Барнаул) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

14:30. «Космос» (Долгопрудный) – «Велес» (Москва)

16:00. «Зенит Пенза» – «Волгарь» (Астрахань)

16:00. «Волна» (Нижний Новгород) – «Тюмень»

16:00. «ПСК» (Динская) – «Динамо Ставрополь»

17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Череповец»

17:00. «Текстильщик» (Иваново) – «Динамо Вологда»

17:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)

18:00. «Фанком» (Киров) – «Химик» (Дзержинск)

19:30. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Спартак-Тамбов»

11 сентября (четверг)

12:00. «Иркутск» – «КДВ» (Томск)

17:00. «Амкал» (Москва) – «Салют Белгород»

19:30. «Леон Сатурн» (Раменское) – Broke Boys (Одинцово)

