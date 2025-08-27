Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бенфика» — «Фенербахче»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Бенфика» (Португалия) и «Фенербахче» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» (Лиссабон, Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый матч между командами завершился со счётом 0:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: