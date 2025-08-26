Генич предположил, что говорил Барриос Глушенкову, схватив за футболку в матче «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался об эпизоде в одном из матчей «Зенита». Опорный полузащитник Вильмар Барриос схватил за футболку хавбека Максима Глушенкова и «потрепал» его. По мнению Генича, это могла быть своеобразная поддержка.

— Как вы думаете, за что Барриос предъявлял Глушенкову, схватив его вот так вот за футболку?

— Ну потому что, во-первых, Глушенков показывал жест Дзюбы «Я должен быть здесь, я должен быть здесь». Макс даже особо не радовался, и голевой передаче, когда Горшкову, кстати, здорово выкатил. Я думаю, что Барриос, который застал Глушенкова разным в «Зените», знает, что он может играть, умеет играть, классно может действовать, и он видит его переживания, что Макс там разочаровывается. Была ситуация, когда можно было покатить на Глушенкова, а игрок «Зенита» пошёл сам, пытался пробить. Там в итоге удар накрыли, и Глушенков так рукой махнул. И видно, что он переживает. Он хочет в этот футбол с ними быстро поиграть, быстро перемещать мяч, потому что быстрее мяча на поле никого из игроков нет. Ну, может быть, вот Барриос его таким образом жестковато хотел поддержать. Конечно, там сразу теории могут возникать, за что он его так за футболку трепал, но я думаю, что типа вот, ну ты же можешь, ты можешь, давай, соберись, вернёшь себе место в составе, в этом нет никаких сомнений, я думаю, что Барриос его вот с позитивной стороны скорее поддержал, а не с негативной», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».