Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина рассказал, когда ждать форварда на футбольном поле

Агент Тюкавина рассказал, когда ждать форварда на футбольном поле
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, когда форвард может вернуться на футбольное поле. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Скоро выйдет. В клубе есть врачи, не хочу рассуждать. Я в этом плане суеверный. Думаю, в сентябре увидим его на поле. Он вернулся в общую группу, тренируется с командой. Он в нормальных кондициях, занимается без ограничений. Но, помимо врачей, есть главный тренер. Если выпускать игрока на поле, он должен быть сильнее, чем те, кто под ним сидит. Когда Костя будет в полных кондициях, его выпустят, Карпин тоже не враг себе, тоже ждёт», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» — седьмое.

