Агент Тюкавина рассказал, когда ждать форварда на футбольном поле

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, когда форвард может вернуться на футбольное поле. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Скоро выйдет. В клубе есть врачи, не хочу рассуждать. Я в этом плане суеверный. Думаю, в сентябре увидим его на поле. Он вернулся в общую группу, тренируется с командой. Он в нормальных кондициях, занимается без ограничений. Но, помимо врачей, есть главный тренер. Если выпускать игрока на поле, он должен быть сильнее, чем те, кто под ним сидит. Когда Костя будет в полных кондициях, его выпустят, Карпин тоже не враг себе, тоже ждёт», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» — седьмое.