Агент Барриоса прокомментировал новости о возможном уходе игрока из «Зенита

Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на информацию о возможном уходе колумбийца в «Атлетико Насьональ». Ранее появилась информация, что Барриос хочет вернуться на родину и его агенты уже якобы ведут переговоры с «Атлетико».

«Вильмар в «Атлетико Насьональ»? Нет, эта информация неправдива», — приводит слова Поссо интернет-портал Metaratings.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Сине-бело-голубые приобрели опорника у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. Действующий контракт 31-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.