Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов: когда начнётся, где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 28 августа, в 19:00 по московскому времени начнётся трансляция жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Мероприятие состоится в Монако. В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
