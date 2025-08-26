Генич высказался о несостоявшемся трансфере Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о несостоявшемся трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что английский клуб делал предложение по армянскому хавбеку, однако «Краснодар» отклонил этот оффер.

«Мне хотелось бы побывать вот на этом разговоре, на этой встрече Галицкого и Сперцяна, послушать. Я примерно представляю, что Сергей Николаевич говорил, что какая пердь, ты чего, вторая лига? Вот чисто имиджево, как кажется «Краснодару», ну Англия, ну и что? Но это Чемпионшип, ты из команды-чемпиона, команды, которая идёт сейчас на первом месте, ты игрок сборной, постоянно играешь в составе, ты капитан, любимец, на тебя ходят люди. И продавать в команду Чемпионшипа неважно за сколько, неважно, € 15-16 млн, это не очень статусно для «Краснодара».

И смотрят, наверное, там ребята из академии. Вот был же главный аргумент, там ребята из академии смотрят, вот продать в «ПСЖ» Сафонова – это для академии прямо супер. Да, а для академии лучший выпускник сейчас, капитан команды, тот, кто первый поднял этот трофей чемпионства, куда-то, блин, в «Саутгемптон», не в «Барселону», не в «Реал», не в «ПСЖ», не в «Боруссию». Даже не в «Жирону». И как-то вот, может быть, для них… «Краснодар» сейчас так себя чувствует, что вы там нас пытаетесь деньгами, что ли, удивить? Вы нас пытаетесь чем удивить? Там – переполненными стадионами у нас тут — по 30 тысяч.

И поэтому Мурат Олегович, разумеется, потом приходит и словами этими же говорит, что уважайте свой чемпионат. Почему вы всё пытаетесь игроков отпустить?» — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».