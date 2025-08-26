«Такой бред, не верю вообще». Генич — о слухах про трансфер Баринова в АЕК из «Локомотива»

Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что не верит в переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в греческий АЕК, который возглавляет Марко Николич.

— Как вам потенциальный трансфер Баринова в АЕК?

— О боже, не верю. Ну такой бред, не верю вообще.

— Ну он общался с Марко Николичем.

— Не, понятно, что он общался, Марко его прекрасно знает и знает его сильные качества. Блин, ну зачем это, зачем это Баринову?

— Еврокубки.

— Он играл в Лиге чемпионов. Ну, слушай, вот тебе примеры Чалова Феди. Он сколько угодно может рассказывать, что всё замечательно, что ему всё нравится. Ну, конечно, он себе другую картину рисовал европейскую. То же самое касается Барина. У него был вариант уйти в «Алавес», играть против «Барселоны», «Реала», «Атлетико». Там не срослись, не договорились по деньгам, потому что там не может «Алавес» ему платить такие деньги, как «Локомотив». Если даже он в АЕКе ничего не проиграет финансово, ну какой смысл?

Да, у Димы идёт время, конечно, в Европе, наверное, хочется попробовать, однако у него совсем крошечный ребёнок. Но вот сейчас этот переезд, совсем другой быт, совсем другие условия. То, что он там может заиграть и, я не знаю, выжечь всю середину, что в Греции, что на Кипре, что в Испании, ему без разницы. Однако всё просчитывать надо. Я, например, изюм не вижу, — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».