Ковалевски назвал 4 экс-игроков «Спартака», перечисляя лучших одноклубников в карьере

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски назвал имена лучших футболистов, с которыми ему доводилось играть в одной команде, а также перечислил легенд футбола, которые выступали за команды соперников.

— Кто, по вашему мнению, был лучшим игроком, с которым вы делили раздевалку?

— Определённо Роберт Левандовски – я был с ним в одной комнате на первом сборе сборной. Также Якуб Блащиковски, Михал Жевлаков, Ежи Дудек, Артур Боруц и Лукаш Фабианьски. В клубах: Джулиус Агахова, Анатолий Тимощук, Егор Титов, Роман Павлюченко, Дарио Срна, Неманья Видич и Дмитрий Аленичев. Действительно великие имена.

— А против кого из лучших вам довелось играть?

— В Лиге чемпионов Роке Санта Крус забил мне два гола за «Баварию». Также я играл против Криштиану Роналду, Луиша Фигу, Златана Ибрагимовича и моего кумира Оливера Кана. Каждый из этих матчей — бесценный опыт, который я теперь стараюсь передать молодым игрокам. В этом и заключается моя миссия в «Сталь Жешув», — приводит слова экс-голкипера официальный сайт клуба «Сталь».

Экс-вратарь «Спартака» также выступал за «Легию», «Шахтёр», греческий «Ираклис», «Сибирь» и кипрский «Анортосис». Также Войцех провёл девять матчей за сборную Польши.