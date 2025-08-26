Парфёнов — о Заболотном в «Спартаке»: ничего плохого о нём не скажу

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем красно-белых Антоне Заболотном. Ветеран уверен, что форвард всегда будет максимально отдаваться на поле и помогать московской команде. Парфенов отметил, что не может ничего плохого сказать о Заболотном.

— Удивились переходу Заболотного в «Спартак»?

— Порадовался за Антоху. «Спартак» хотел получить формат такого нападающего, были варианты, которые не сработали.

— Комличенко.

— Да. Знаю возможности Заболотного и то, что он всегда будет выдавать максимум и помогать команде. Ничего плохого о нём не скажу, — приводит слова Парфёнова интернет-портал «Спорт-экспресс».