Константин Генич высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке», упомянув Карреру

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, упомянув Массимо Карреру, при котором красно-белые завоевали свой последний чемпионский титул.

«Мне так кажется, что вдолгую, в длинную со Станковичем у «Спартака» вряд ли получится. Вот именно на дистанции. Ну, наверное, он может принести локальный результат. Однако это вот ситуация, как знаешь, с Каррерой. Каррера принёс трофей, титул, стал любимчиком болельщиков. Долгожданно все высыпали на поле, но а потом пошла вот эта делёжка чемпионства, какие-то трансферы, какие-то там полномочия новые. Каррера стал там на игроков косо смотреть, эти скандалы с Глушаковым и прочее переподписание контрактов. И всё развалилось. Хотя, если послушать игроков, они говорят, что это могла быть команда-династия, если бы мы остались вот в том сплочённом состоянии, то мы могли бы и на следующий год побороться за чемпионство.

Вот мне кажется, со Станковичем – похожая история. Он в какой-то период времени может там за тройку зацепиться, за двойку, «Спартак» драматично может упустить там в последних турах чемпионство. Болельщики схватятся за голову. Но было близко. Было близко и вот это ощущение надежды, оно может существовать. Однако дальше по дистанции опять где-то что-то надломится, что-то потеряется», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

