Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: неожиданно, что все футболисты «Краснодара» на старте выглядят мощно

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о выступлениях «Краснодара» на старте сезона-2025/2026. По итогам шести стартовых туров Мир РПЛ «быки» идут на первом месте.

«Игроки «Краснодара» пришли в себя после прошлогоднего чемпионства. До всех дошло, что для побед нужно выходить с другим настроем. Видно, что вся команда мобилизована и все бьются до конца. Сегодняшний «Краснодар» нравится всем — он много забивает. Неожиданно, что сейчас все футболисты выглядят так мощно. На старте сезона играли не так, но сейчас набрали форму, и все бегут. У них есть задел прочности, однако все понимают, что будет сложно второй год подряд выиграть РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

