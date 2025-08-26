Генич — о переходе Самошникова в «Спартак»: знаю, что в «Локомотиве» подобиделись

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о переходе крайнего защитника сборной России Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».

«Я знаю, что в «Локомотиве» подобиделись, когда Самошников начал эти переговоры, и даже перевели его во вторую команду, так он с основой и не тренировался. Но как бы дело всё шло к трансферу. Я так думаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел его всё-таки сохранить. Ну, тут и желание клуба получить неплохие деньги за него, и желание игрока уйти на более основательный контракт сыграли свою роль», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».