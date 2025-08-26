Генич: если ты любишь футбол, то игра ЦСКА — это прямо всё, что ты хочешь от него получить

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о яркой игре ПФК ЦСКА на старте сезона-2025/2026.

«Сейчас ждёшь игру ЦСКА, ну не кайфануть от их лёгкости невозможно. Если ты любишь футбол, это вот прямо всё, что ты хочешь получить от футбола, в плане эмоций, красоты, забитых мячей, каких-то решений, действий молодёжи, ты всё от ЦСКА получаешь, но в первом тайме.

Они бегут, у них многое получается, причём в финальной трети опять, ну сколько раз я говорил, другие говорят, по пять-шесть игроков в финальную треть вбегают, как нечего делать. Просто не боясь того, что они не успеют вернуться назад, они всё равно возвращаются. Сейчас пауза как раз пойдёт во благо ЦСКА, при том что они круто играют, но перезарядиться этим ребятам надо», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».