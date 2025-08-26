«Кайрат» — «Селтик»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск
Сегодня, 26 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными казахстанским «Кайратом» и шотландским «Селтиком». Команды будут играть на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» встречался с братиславским «Слованом». По сумме двух матчей команды сыграли со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана (4:3).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
Комментарии
