«Иностранцы должны приезжать топовые». Дзюба — о лимите на легионеров

«Иностранцы должны приезжать топовые». Дзюба — о лимите на легионеров
37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Ваше мнение по лимиту на легионеров?
— Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян, а иностранцы должны приезжать топовые, чтобы у них учились. А у нас не во всех командах иностранцы – топ-игроки.

— Можете назвать топ легионеров РПЛ?
— Барко, Маркиньос в порядке. В ЦСКА – Мойзес, Роша был топовый. В «Краснодаре» – Кордоба, Коста защитничек мне нравится. В каждой команде двое-трое, но достаточно и пассажиров, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

