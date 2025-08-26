Батурин дал прогноз на ответный матч «Карабаха» и «Ференцвароша» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от ответного матча «Карабаха» и «Ференцвароша» в раунде плей-офф отбора в Лигу чемпионов. Первая встреча завершилась в пользу «Карабаха» со счётом 3:1. Ответная игра состоится завтра, 27 августа.

«Карабах» добился замечательного результата в первом матче и имеет высокие шансы на проход в основной турнир Лиги чемпионов. Но говорить о том, что «Ференцварош» сдался, преждевременно.

Венгерская команда обладает потенциалом и опытом борьбы в квалификациях, венгерская команда будет цепляться за свои шансы, будет рисковать, чтобы переломить ситуацию, а «Карабах», получит возможность наказывать идущего ва-банк соперника. Мой прогноз: обе забьют», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».