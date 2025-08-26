Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» договорился о трансфере защитника «Черноморца» Черова

«Факел» договорился о трансфере защитника «Черноморца» Черова
Комментарии

Воронежский «Факел» подпишет защитника новороссийского «Черноморца» Василия Черова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что ранее футболист уже выступал за «наглецов».

29-летний Черов является воспитанником академии «Краснодара». В общей сложности защитник провёл более 100 матчей за вторую команду «быков». Также Василий успел поиграть за «Химки», «Афипс» и «Дружбу». В составе «Факела» Черов сыграл 109 встреч, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

После шести туров воронежский «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в шести матчах. «Черноморец» с двумя очками находится на последней строчке.

Материалы по теме
Официально
«Факел» расторг контракт с защитником Браими
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android