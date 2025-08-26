«Факел» договорился о трансфере защитника «Черноморца» Черова

Воронежский «Факел» подпишет защитника новороссийского «Черноморца» Василия Черова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что ранее футболист уже выступал за «наглецов».

29-летний Черов является воспитанником академии «Краснодара». В общей сложности защитник провёл более 100 матчей за вторую команду «быков». Также Василий успел поиграть за «Химки», «Афипс» и «Дружбу». В составе «Факела» Черов сыграл 109 встреч, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

После шести туров воронежский «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в шести матчах. «Черноморец» с двумя очками находится на последней строчке.