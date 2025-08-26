Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: кажется, после Махачкалы Казарцев не будет больше работать на матчах «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что арбитра Василия Казарцева больше не будут назначать на матчи с участием московского «Спартака» до конца нынешнего календарного года. Эксперт считает, что РФС примет такое решение после встречи 1-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». «Спартак» одолел соперника со счётом 1:0, «Динамо» почти весь второй тайм играло в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Мне кажется, после Махачкалы Казарцев до конца сезона, как прогноз, не будет больше работать. Ну, по крайней мере, до конца года точно не будет работать на матчах с участием «Спартака». Скорее всего, если какой-то матч ещё и отработает, то, может быть, только весной», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
