Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич выделил плюсы и минусы нынешнего «Локомотива»

Константин Генич выделил плюсы и минусы нынешнего «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич выделил плюсы и минусы нынешнего «Локомотива». По итогам шести туров Мир РПЛ железнодорожники расположились на третьем месте в турнирной таблице.

«Это прямо зеркало «Локомотива» нынешнего. Ну вообще, что собой представляет «Локомотив»? Классная команда, которая может реализовать свой план, может реализовать свои моменты. Против «Локомотива» пока все играют в комфортный для него футбол, кроме «Балтики». Когда берут мяч, начинают разыгрывать. Конечно, Батраков там какую-нибудь передачу вперёд отдаст, и Воробьёв убежит. Ну и мастерство всё-таки у игроков есть, Бакаев классные передачи вырезает, Батраков классно всё это реализует. Это плюсовая сторона «Локомотива».

А с другой стороны, мы видим, что там чуть-чуть не доиграли, чуть-чуть не добежали, чуть-чуть не перестроились, Баринов не всегда всё это успевает закрыть – и бац, и тебя и «Ростов» вскрывает раз за разом. Поэтому внутри этого матча это прямо очень хорошая картинка «Локомотива», что собой представляет команда на данный момент», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
Константин Генич высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке», упомянув Карреру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android