Известный футбольный комментатор Константин Генич выделил плюсы и минусы нынешнего «Локомотива». По итогам шести туров Мир РПЛ железнодорожники расположились на третьем месте в турнирной таблице.

«Это прямо зеркало «Локомотива» нынешнего. Ну вообще, что собой представляет «Локомотив»? Классная команда, которая может реализовать свой план, может реализовать свои моменты. Против «Локомотива» пока все играют в комфортный для него футбол, кроме «Балтики». Когда берут мяч, начинают разыгрывать. Конечно, Батраков там какую-нибудь передачу вперёд отдаст, и Воробьёв убежит. Ну и мастерство всё-таки у игроков есть, Бакаев классные передачи вырезает, Батраков классно всё это реализует. Это плюсовая сторона «Локомотива».

А с другой стороны, мы видим, что там чуть-чуть не доиграли, чуть-чуть не добежали, чуть-чуть не перестроились, Баринов не всегда всё это успевает закрыть – и бац, и тебя и «Ростов» вскрывает раз за разом. Поэтому внутри этого матча это прямо очень хорошая картинка «Локомотива», что собой представляет команда на данный момент», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».