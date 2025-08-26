Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Константин Генич назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ после шести туров

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал фаворита в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ после шести туров высшего российского дивизиона.

«Если брать вообще отрезок шесть туров, я бы назвал команду этого отрезка. Я бы назвал команду «Балтика», вот как команду-удивление, команду-сюрприз. Команду-открытие, потому что я не ожидал, что после Николича будет такой футбол, это ЦСКА. Ну и чемпион, это «Краснодар». «Локомотив» тоже приятное впечатление оставил», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

