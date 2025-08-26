Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генич объяснил отсутствие яркой игры от звезды «Зенита» Луиса Энрике на старте РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об отсутствии яркой игры от нападающего «Зенита» Луиса Энрике на старте Мир РПЛ.

«Ну, во-первых, он там после травмы, поэтому не так ярок. Во-вторых, мы же не знаем, может быть, действительно был вариант, при котором его можно было продать, и там как-то не срослось. И в-третьих, всё-таки где-то не надо недооценивать наш чемпионат. Понятно, там разные соперники ему попадаются, но как-то вот в Бразилии может быть легче, да, это всё даётся и там и так далее, в атаке. Но, конечно, он пока не в идеальных состояниях, не в идеальных кондициях.

Я просто помню Луиса Энрике по «Бетису», и он какой-то феноменальный мяч забил в ворота «Ромы» как-то в Лиге Европы. И вот знаешь, когда у него кураж идёт, он реально делает ту самую разницу. А бывали матчи, где его вообще не было видно, при том что его там за хорошие деньги приобрели, с такой тоже помпой. «Бетис» вообще разбирается в игроках, он часто очень угадывает с трансферами. И здесь на него особый был такой акцент, и можно было вот так вычленять какие-то хорошие действия от Луиса Энрике. Но были встречи, где он вообще пропадал в шапке-невидимке, его было не видно, он потом не попадал в состав, и вот там не стеснялись его оставить на скамейке. Здесь пока я вижу, что даже не в оптимальных кондициях Луис Энрике, всё равно ему Семак доверяет, всё равно верит в то, что он один в один будет обыгрывать», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В нынешнем сезоне РПЛ Энрике сыграл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

