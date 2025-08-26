Майну не сообщал «МЮ» об уходе, игрок и клуб обсудят перспективы сотрудничества — Романо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну на данный момент не заявлял клубу о своём желании уйти. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист и клуб обсудят перспективы продолжения сотрудничества. Ранее игрок был близок к продлению контракта с «красными дьяволами», но Дэн Эшуорт, который вёл эти переговоры, покинул пост спортивного директора клуба, из-за чего данный вопрос не был решён.

Кобби Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего на счету 20-летнего футболиста 72 матча за основную команду, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.