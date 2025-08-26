«Ахмат» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров в группе А лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, а «Оренбург» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.