Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Ахмат» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров в группе А лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, а «Оренбург» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
