Главная Футбол Новости

«Челси» сделал официальное предложение «Барселоне» по Фермину на € 50 млн — Sport.es

«Челси» сделал официальное предложение «Барселоне» по Фермину на € 50 млн — Sport.es
«Челси» направил «Барселоне» официальное предложение по атакующему полузащитнику Фермину Лопесу. «Синие» готовы заплатить € 50 млн за испанского хавбека. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе готовы рассмотреть это предложение, так как подобный трансфер смог бы решить все проблемы сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей. Однако данная сделка во многом будет зависеть от решения самого игрока.

В минувшем сезоне Лопес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

