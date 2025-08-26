«Атлетико» сделает «Ювентусу» официальное предложение по Николасу Гонсалесу — Скира

Мадридский «Атлетико» готовит первое официальное предложение о трансфере нападающего «Ювентуса» Николаса Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, аргентинец открыт к переходу — причиной может быть отсутствие взаимопонимания с главным тренером туринского клуба Игором Тудором. Отмечается, что «Ювентус» оценивает игрока в € 30 млн и готов рассмотреть продажу.

В минувшем сезоне 27-летний футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет € 24 млн.