Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» сделает «Ювентусу» официальное предложение по Николасу Гонсалесу — Скира

«Атлетико» сделает «Ювентусу» официальное предложение по Николасу Гонсалесу — Скира
Комментарии

Мадридский «Атлетико» готовит первое официальное предложение о трансфере нападающего «Ювентуса» Николаса Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, аргентинец открыт к переходу — причиной может быть отсутствие взаимопонимания с главным тренером туринского клуба Игором Тудором. Отмечается, что «Ювентус» оценивает игрока в € 30 млн и готов рассмотреть продажу.

В минувшем сезоне 27-летний футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет € 24 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android