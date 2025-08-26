«Галатасарай» может подать в суд на «Спартак» из-за отказа от покупки Куэсты — Алтунтерим

«Галатасарай» рассматривает возможность подать жалобу на «Спартак» в суд и Международную федерацию футбола (ФИФА) в случае, если красно-белые откажутся от трансфера защитника Карлоса Куэсты. Об этом сообщает журналист Осман Алтунтерим на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, московский клуб может не осуществить переход Куэсты из-за интереса к другому футболисту. Турецкий гранд уже договорился со «Спартаком» о трансфере защитника, а сам футболист и его менеджеры уже несколько дней находятся в России.

Подчёркивается, что если теперь красно-белые откажутся от подписания Куэсты, то, скорее всего, сошлются на наличие у него проблем со здоровьем. Однако защитник уже прошёл все необходимые обследования и получил медицинское заключение перед предсезонным сбором «Галатасарая». Источник отмечает, что если «Спартак» действительно сделает так, то «львы» подадут жалобу в суд и в ФИФА.

