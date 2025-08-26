Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Зенит: стартовые составы команд на матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 26 августа

«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок (Владивосток). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 32'    

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Татаев, Поройков, Болотов, Бубанья, Ду Кейрос, Ревазов, Гузина.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Ерохин, Глушенков, Михайлов, Кассьерра, Лусиано.

После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Оренбург» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android