«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок (Владивосток). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Татаев, Поройков, Болотов, Бубанья, Ду Кейрос, Ревазов, Гузина.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Ерохин, Глушенков, Михайлов, Кассьерра, Лусиано.

После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.