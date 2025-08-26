Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим признал, что «Манчестер Юнайтед» не готов к еврокубкам в этом сезоне

Аморим признал, что «Манчестер Юнайтед» не готов к еврокубкам в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда на данном этапе не готова к участию в еврокубковых турнирах.

«Думаю, мы не готовы к еврокубкам. Чтобы показывать сильные результаты в Лиге чемпионов и играть в английской Премьер-лиге, нам нужно время и нужно развиваться как команде.

В прошлом сезоне я говорил, что нужно время на подготовку к каждому матчу. Они очень напряжённые, и нам необходимо заложить основу, а затем играть. А уже в будущем понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», — приводит слова Аморима The Guardian.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, тем самым лишив себя возможности участвовать в еврокубках в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Аморим привлёк к работе с основным составом «МЮ» 14-летнего школьника
Истории
Аморим привлёк к работе с основным составом «МЮ» 14-летнего школьника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android