Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно условие, при котором Исак может смягчить позицию по отношению к «Ньюкаслу»

Стало известно условие, при котором Исак может смягчить позицию по отношению к «Ньюкаслу»
Комментарии

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак не планирует возвращаться в команду и снова играть за «сорок». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, шведский форвард может «смягчить позицию» только в том случае, если «Ливерпуль» сообщит о невозможности его перехода нынешним летом. При этом подчёркивается, что мерсисайдцы не готовы предложить £ 150 млн (€ 174 млн), которые требует «Ньюкасл». Однако «сороки» не намерены снижать стоимость на Исака, поскольку знают, что на игрока претендует только «Ливерпуль».

Ранее СМИ сообщали, что нападающий тренируется отдельно от остальной команды.

Материалы по теме
«Не смог бы принять его обратно». Руни — о скандале вокруг Исака в «Ньюкасле»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android