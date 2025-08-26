Стало известно условие, при котором Исак может смягчить позицию по отношению к «Ньюкаслу»

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак не планирует возвращаться в команду и снова играть за «сорок». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, шведский форвард может «смягчить позицию» только в том случае, если «Ливерпуль» сообщит о невозможности его перехода нынешним летом. При этом подчёркивается, что мерсисайдцы не готовы предложить £ 150 млн (€ 174 млн), которые требует «Ньюкасл». Однако «сороки» не намерены снижать стоимость на Исака, поскольку знают, что на игрока претендует только «Ливерпуль».

Ранее СМИ сообщали, что нападающий тренируется отдельно от остальной команды.

