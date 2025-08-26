Скидки
Нападающий «МЮ» Хойлунд близок к переходу в «Наполи» — Ди Марцио

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд в ближайшее время может пополнить состав «Наполи». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Футболист уже согласовал с итальянским коллективом условия трудового договора, клубы также близки к заключению сделки.

22-летний Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за € 77,8 млн. Контракт датчанина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 35 млн.

В прошедшем сезоне Хойлунд сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

