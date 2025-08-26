Игрок «Спартака» Дмитриев: Угальде надо забить — и у него попрёт

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что нужно сделать форварду красно-белых Манфреду Угальде для того, чтобы начать снова забивать.

— Угальде не забивает. Что ему нужно сделать, чтобы его прорвало?

— Забить (улыбается)! Один гол — и попрёт, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Рубином».

В сезоне-2025/2026 23-летний Угальде провёл семь встреч во всех турнирах. Футболист не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.