Арда Гюлер — первый игрок, создавший 10 голевых моментов в топ-5 лигах в этом сезоне

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер стал первым игроком, создавшим 10 голевых моментов в пяти ведущих европейских лигах в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х.

Вторым по этому показателю идёт полузащитник Доди Лукебакио из «Севильи», который имеет в своём активе девять голевых моментов. Замыкает тройку вингер «Вильярреала» Николя Пепе (8).

В прошлом сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб 44 матча, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 2029 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в € 45 млн.