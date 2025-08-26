Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» назвал самых принципиальных соперников бело-голубых

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал самых принципиальных соперников бело-голубых.

«У «Динамо» есть несколько самых принципиальных соперников: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Результаты в матчах с «Краснодаром» действительно не радуют, но если вспоминать последнюю игру, то там мы всего-то «привезли» сами себе. Поэтому не стал бы выделять самого-самого из принципиальных соперников для нас», — приводит слова Пивоварова Legalbet.

После шести туров Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало восемь очков и на текущий момент занимает седьмое место. В следующем туре чемпионата России бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 31 августа.

Материалы по теме
«Динамо» стало лучшей командой по пяти статистическим показателям 6-го тура РПЛ

