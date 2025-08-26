Скидки
Полузащитник «Краснодара» Перрен: каждый день смотрю матчи российского чемпионата

Атакующий полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен сообщил, что ежедневно смотрит матчи чемпионата России.

— Как тебе уровень чемпионата России и какое место он занимает среди европейских?
— В Европе есть пять больших лиг — Италия, Испания, Франция, Англия и Германия. Если говорить о российской лиге, она мне очень нравится. Она определённо отличается от европейских лиг. Но также мне нравится играть в такой большой команде, как «Краснодар». Это чемпион, и я хочу делать всё, чтобы команда оставалась чемпионом. Хочу помочь команде заработать больше трофеев, я тут ради этого.

— Есть ли моменты, в которых российский чемпионат сильнее французского?
— Это очень разные лиги. Тяжело сравнивать, разница очень большая. Каждый день смотрю матчи российского чемпионата и пытаюсь найти сравнения. Я очень рад, что нахожусь тут и помогаю своей команде. Но более точное мнение смогу сказать только после какого‑то времени, — приводит слова Перрена «Матч ТВ».

Игорь Колыванов: неожиданно, что все футболисты «Краснодара» на старте выглядят мощно
